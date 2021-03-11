Miley Cyrus'tan 'kimlik krizi' itirafı!

Gerçek adı 'Destiny Hope Cyrus' olan Miley Cyrus, 2006-2011 yılları arasında yayınlanan 'Hannah Montana' dizisindeki 'Hannah' karakterini çok fazla canlandırdığını ifade etti.

28 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, "Bir kimlik krizinden bahsediyorum. Aslında dizinin konsepti şuydu; bu karakter olduğunda yani bu ikinci kişiliğe sahip olduğunda değerlisin. Milyonlarca hayranın var ve dünyanın en büyük yıldızısın" dedi.

Peruk takmadığında kimsenin kendisini umursamadığını ve artık bir yıldız olmadığını düşündüğünü belirten Miley Cyrus, "Hannah Montana olmadan kimsenin beni umursamadığı düşüncesi kafamın içine işlemişti" şeklinde konuştu.

Bu düşünceyi yıkması gerektiğini dile getiren ABD'li yıldız, 2013'te çıkan 'Bangerz' adlı albümünün, kimliğini bulmaya yönelik ilk hamlesi olduğunu söyledi.

