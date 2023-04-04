Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak için bağış kampanyası başlatıldı. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için bağış yapmak isteyenler, 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapabilecekleri gibi, 7 bin TL ve üzeri bağışlarını duyurulan banka hesap numaralarına yapabilecek. Yalnızca T.C. vatandaşı gerçek kişilerin katılabileceği yardım kampanyasına her bir tur için her vatandaş en fazla 55 bin 598 TL bağışta bulunabilecek.

Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek. Bağış ve yardım hesapları şöyle:

"Türkiye İş Bankası-Yenişehir Şubesi TL: TR85 0006 4000 0014 2186 5360 54

Türkiye İş Bankası-Yenişehir Şubesi USD: TR24 0006 4000 0024 2187 6946 48 ISBKTRISXXX

Türkiye İş Bankası-Yenişehir Şubesi EUR: TR83 0006 4000 0024 2187 6946 53 ISBKTRISXXX

Ziraat Bankası-Çukurambar Şubesi TL: TR22 0001 0019 3703 3015 3960 05

Vakıfbank- Anafartalar Şubesi TL: TR77 0001 5001 5800 7320 1823 20"

Bağış kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Sadece T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler bağış yapabilir. Yurt dışından yapılacak bağışlar için de T.C. vatandaşlığı şarttır. Yabancı devletler, uluslararası kuruluşlar, tüzel kişiler, T.C. uyrukluğunda olmayan gerçek kişiler bağış yapamaz. Bir kişi, her bir adaya her bir tur için en fazla 55 bin 598 TL bağış yapabilir (üst sınır). Bağış prensip itibarıyla adayın banka seçim hesaplarına yapılır. Ancak 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapmak da mümkündür. 7 bin TL üstü bağışlar kesinlikle banka hesaplarına yapılmak zorundadır. İsteyen vatandaşlar 10 TL, 20 TL gibi tutarları dahi banka hesaplarına gönderebilirler. Döviz cinsinden de bağış yapılabilecek. Ancak bu durumda bağış üst sınırı yine 55 bin 598 TL’nin döviz karşılığı tutar olacaktır. Üst sınırın geçilip geçilmediğinin tespitinde bağışın yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete’de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır. Bu nedenle sınırın geçilmemesi için azami özen gösterilmelidir. Bankalarda yurt içinde bağış tutarları üzerinden herhangi bir ad altında masraf alınmayacaktır" denildi.

