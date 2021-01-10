Millet İttifakı'ndaki partilerde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mesaisi

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partinin en önemli seçim vaatlerinden olan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" modelini resmi bir metin hale getirmek için yaklaşık 2 aydır yürütülen çalışmada "ana iskelet" oluşturuldu. Millet İttifakı'ndaki diğer partilerin de aynı konudaki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, uzlaşılması halinde oluşturulacak metin ittifak önerisi olarak kamuoyuna açıklanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hem kendisinin hem de parti yöneticilerinin sürekli olarak dillendirdiği "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" modelinin resmi çalışma olarak hazırlanması talimatını verdi.

Yaklaşık 2 ay önce yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i görevlendiren Kılıçdaroğlu, süre sınırlamasına gidilmeden, geniş kapsamlı çalışma yapılmasını istedi.

Erkek tarafından yürütülen çalışmada hem parti içinde, hem de parti dışında bu konuda yetkin kişiler ile akademisyenlerin görüşlerine başvuruldu.