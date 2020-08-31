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Milletvekili Arvas, Erciş ilçesindeki yatırımları inceledi

VAN HABERLERİ  | 31.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte ilçe genelinde yapılan çalışmaları mahallinde inceledi.İlçe ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Arvas, Erciş’i ziyaret ederek yatırım programı kapsamında tamamlanan ve devam eden işleri yerinde inceledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte ilçe genelinde yapılan çalışmaları mahallinde inceledi.
İlçe ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Arvas, Erciş’i ziyaret ederek yatırım programı kapsamında tamamlanan ve devam eden işleri yerinde inceledi. Sahilkent Mahallesi’nde Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait lojman şantiyesi, Erciş Özel Harekât Grup Amirliği yerleşkesi inşaat şantiyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Arvas, Erciş Belediyesi tarafından yapılan üst yapı hizmetlerini de yerinde inceledi. Bu kapsamda Zilan bölgesinde Evbeyli, Çakırbey ve Söğütlü mahallerinde tamamlanan parke döşeme çalışmaları, Ağırkaya, Evbeyli, Köycük ve Mağara mahallerinde yapımına başlanan grup yolu sathi asfalt kaplama çalışmalarını inceleyen Arvas, Kardoğan Mahallesi sakinlerini de ziyaret edilerek taleplerini dinledi.
Beyazıt ve Alkanat mahallesindeki BSK asfalt kaplama çalışmaları ve Kışla, Örene ve Latifiye mahallelerinde yapılan kilitli parke çalışmalarını da Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu ile birlikte inceleyen Milletvekili Arvas, “Aşkınan çalışan yorulmaz. Kaymakam Mehmetbeyoğlu da geldiğinden bugüne Erciş için büyük bir azim ve gayret ile çalışıyor. Hep birlikte aşk ile hizmet ettiğimiz için yorulmuyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve Sağlık Bakanımızın destekleri ile yatırım programına aldırdığımız Erciş 30 Ünitli Ağız Diş Sağlığı Hastanesinin çalışmalarına başlanıldı. Bu kapsamda eski hastanenin yıkım çalışmalarına start verildi. Başından beri takipçisi olduğumuz bu konuda hassasiyetimiz sonuna kadar devam edecektir. Bu dönem Erciş ilçemiz için bir kalkınma dönemidir. Büyük uğraşlar ile birlikte yeni Erciş Devlet Hastanesini hizmete açmıştık, eskisinin yerine yeni bir hastane yapılacağı sözünü vermiştik. Elhamdülillah muvaffak olduk. AK Parti olarak bugün bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu eserin Erciş’e kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Van İl Sağlık Müdürümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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