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Milletvekili Arvas: “Ramazan ayı İslam’ın insanlığa büyük bir armağanıdır”

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 13:45 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ramazan ayının İslam’ın insanlığa büyük bir armağanı olduğunu söyledi.Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Arvas, “İslam alemi olarak Rabbimizin sonsuz rahmetinin cömertçe tüm insanlığa indiği mübarek Ramazan ayını bu akşam ilk teravih namazı ile karşılayacağız.

Milletvekili Arvas: “Ramazan ayı İslam’ın insanlığa büyük bir armağanıdır”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ramazan ayının İslam’ın insanlığa büyük bir armağanı olduğunu söyledi.
Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Arvas, “İslam alemi olarak Rabbimizin sonsuz rahmetinin cömertçe tüm insanlığa indiği mübarek Ramazan ayını bu akşam ilk teravih namazı ile karşılayacağız. Ruhlarımızı, kalplerimizi, gönüllerimizi ve bedenimizi arındıracağımız on bir ayın sultanı Ramazan ayı hepimize güzel fırsatlar sunmaktadır. İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi gibi sayısız hikmetleri bulunduran bu mübarek ayda milletimizin ve bütün Müslümanların Ramazan’ın feyz ve bereketinden nasiplenmesini diliyorum. Arvas, insanoğlu hayatını devam ettirmek için maddi ve manevi yönden başkasına ihtiyaç duyan bir varlıktır. Bu durum, insanlar arası ilişkilerde karşılıklı yardımlaşmayı zorunlu kılmaktadır. İnsanın kendinden eksilterek Allah rızası için başkasının ihtiyaçlarını karşılaması yani infak, kişiyi dünya ve ahiret selametine sevk eden muazzam bir imkândır. Zekât, fitre, sadaka gibi ibadetler iyilik kapısının anahtarıdır. Bu gibi ibadetlerin bireysel ve toplumsal hayatımız açısından birçok hikmet, hedef ve kazanımları vardır. Dinimizin beş temel esasından biri olan zekât, kulluğun göstergesi canın ve malın sigortasıdır. Dini Mübin İslam’da veren el alan elden daha hayırlıdır. Rahmet, mağfiret, kurtuluş ve bereket ayı Ramazan, aynı zamanda paylaşma ve iyilik yapma mevsimidir. Şeytanların bağlandığı, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı bir zaman dilimidir. Bizlerde iyiliği kalbinde amaç edinmiş, İslam medeniyetine sahip güçlü bir milletiz. İslam dini, Müslümanların hayırlı işlere yönelmesini ve iyilikte yarışmasını emrediyor, aynı zamanda kötülükten uzak durmasını öğütlüyor. Huzurlu bir toplum, ancak birbirini seven ve birbirine karşı hayırda yarışan insanlardan meydana gelir. Hep söylenildiği gibi sevgi iyileştirici, iyilik bulaşıcıdır. Korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşadığımız bu süreçte, inşallah idrak edeceğimiz Ramazan ayının atmosferi hayırlara vesile olacaktır. Özellikle paylaşma ve dayanışmanın arttığı bu dönemde, İslami ve insanı sorumluluk gereği ihtiyaç sahiplerine daha fazla ulaşılacağına ve daha çok destek olunacağına inanıyorum. Ramazan paylaşmaktır, paylaşmakta insanlar için güzel bir haslettir.
Bu vesile ile Ramazan ayının hanelerimize bereket, gönül dünyamıza huzur, ülkemize birlik, sağlık ve sıhhat getirmesini niyaz ediyor, başta hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan’ını tebrik ediyorum. Dilerim ki bu mübarek ayda yapılacak ibadetler, edilecek dualar, çektiğimiz sıkıntılara, yaşadığımız doğal afetlere ve çaresiz kaldığımız korona virüsü salgınına merhem olur” dedi.

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