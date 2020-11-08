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Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza duacı’

ERZURUM HABERLERİ  | 08.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum eşraf ve esnafı Sayın Cumhurbaşkanımıza duacı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum eşraf ve esnafı Sayın Cumhurbaşkanımıza duacı. Onların Cumhurbaşkanımıza gani duaları hizmet şevkimizi artırıyor. ‘ dedi.
Aydemir Sahadaydı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri arasında Erzurum’a gelerek yerel bazlı siyasi mesaisini sürdürdü. Hasani Basri, Sanayi ve Mahallebaşı semtlerinde esnafla buluşan Milletvekili Aydemir, güncel gelişmeler ve ekonomik seyir hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Aydemir’den Sanayi Buluşması
Milletvekili Aydemir’in esnaf buluşmalarında ülke ekonomisi, ilde ticaret sektörünün durumu ve salgının oluşturduğu etkiler ele alındı. Sanayi esnafının konuğu olan Milletvekili Aydemir, 2021 yılı bütçesi hakkında bilgilendirmede bulundu, covid 19’un oluşturduğu olumsuz etkinin destek ve hibelerle giderildiğini açıkladı.
Aydemir’in Açıklaması
Sanayi esnafı buluşması sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Bahar lezzeti bir günde sanayi esnafımızla olmak yüreğimizi daha bir ferahlattı. Netameli salgın sürecine rağmen, gönül hanelerinde bizi ağırlayan ve şükrü nimet bilen hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz.‘ dedi.
Aydemir Mahallebaşı’nın Konuğuydu
AK Parti Milletvekili Aydemir’in saha çalışmaları kapsamında bir diğer durağı Mahallebaşı oldu. Erzurum’un seçkin muhiti Mahallebaşında esnafla, vatandaşla bir araya gelen, sosyal ve ekonomik durum değerlendirmesi yaparak hasbihalde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Mahallebaşılıların Sayın Cumhurbaşkanımıza gani duaları şevkimizi artırırken, banka şubesi beklentilerini not ettik. Cenab-ı Hakk, işlerini her daim kolaylaştırsın inşaallah. ‘ dileğini paylaştı
Aydemir’den Hasani Basri İstişaresi
Milletvekili Aydemir Erzurum saha çalışmalarını Hasani Basri Mahallesi Esnaf buluşmasıyla tamamladı. İşyerlerine konuk olan Milletvekili Aydemir, ‘Hasanibasri Caddesinde yeni ihdas olunan mekanları, işyerlerini gezip hemşehrilerimizle hal, ahval üzerine sohbetler yaptık. Farklı ilçelerimizden çok sayıda hemşehrimizin hayır dualarına muhatap olmanın şükründe sınır yok. Elhamdulillah.. ‘ kaydını düştü.
Taziye
Milletvekili Aydemir hafta sonu Erzurum’da yürüttüğü alan çalışması düzeyinde covid19 salgını sebebiyle yaşamını yitiren Karayazı AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyesi merhum Deniz Kemaloğlu’nun ailesini ziyaret ederek, ailenin acısını paylaştı, AK Parti camiası ve Kemaloğlu ailesine başsağlığı diledi.

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