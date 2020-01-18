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  4. Milletvekili Aydın ve Başkan Kılınç, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ile görüştü

Milletvekili Aydın ve Başkan Kılınç, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ile görüştü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

Milletvekili Aydın ve Başkan Kılınç, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ile görüştü

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret ederek ulaşımdaki sorunlar ile görüş alışverişinde bulundu.
Adıyaman’da ulaşım sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmak için yapımına başlanan ve ciddi bir mesafe kat edilen Altınşehir Mahallesi’ndeki farklı seviyeli köprülü kavşak (battı-çıktı) çalışmaları başta olmak üzere planlanan diğer çalışmalar ile ilgili görüşme gerçekleştirildi.
Aydın ve Kılınç, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’ndan destek sözü aldı.
Yapılan ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın temel sorunlarını ortadan kaldırmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, Atatürk Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğunun rahatlatılması için destek istediklerini söyledi.
Kılınç, Uraloğlu’na vereceği destek ve sıcak misafirperverliklerinden ve Adıyaman’a karşı sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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