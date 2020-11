Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, gençlik yatırımını inceledi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Gençlik ve Spor yatırımları kapsamında Eskimalatya’da ki yenileme çalışması tamamlanan sentetik çim sahada incelemelerde bulundu. Başkan Güder, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz” dedi. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberindeki Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, Battalgazi Belediyespor Başkanı Hacı Ali Tankız ve Karahan Mahalle Muhtarı Remzi Ongen ile birlikte Gençlik ve Spor yatırımları kapsamında Eskimalatya Karahan Mahallesinde yenileme çalışması tamamlanan sentetik çim sahada incelemelerde bulundu. Atıl bir durumda bulunan sahada yenileme çalışması yaparak, gençlerin hizmetine sunduklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençliğin her daim emrine amade olduklarını ifade etti.

"İlçemizin uzun zamandan beri sahası yoktu" Güzel bir sahanın Battalgazi’ye kazandırıldığının altını çizen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Battalgazi ilçemizin uzun süredir bir sahası yoktu. Battalgazi sporcularımıza hizmet edebilecek bir saha düşündük. Milletvekilimiz Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in Spor Bakanlığımız ile yaptığı görüşmenin ardından Battalgazi’ye çok güzel bir stadyum yapıldı. Her iki tarafta soyunma odaları, hakem odalarının olduğu ve 500 kişilik tribünün olduğu bir sentetik çim saha. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"Battalgazi’ye hayırlı ve uğurlu olsun"

Atıl durumda bulunan sahada yenileme çalışmalarının ardından hizmete sunulduğunu belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi ilçemizde sporcularımızın hizmetine sunulan sahamızı inceliyoruz. Bu sahamız önceden atıl bir durumdaydı. Bakım ve onarımı da bir hayli zordu. Battalgazi’deki sporcularımıza ve amatör spora gönül veren sporcularımız Yeşilyurt’a giderek antrenmanlarını yapıyorlardı. Buranın Battalgazi’ye kazandırılması noktasında emeği geçen Milletvekilimiz Öznur Çalık’a, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e, Gençlik İl Müdürümüze ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimizin kullanabileceği çok güzel bir saha oldu. Battalgazi ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

"Her daim gençlerimizin emrine amadeyiz"

Gençlerin her daim emrine amade olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet etme ve onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarımızın tamamlandığı Eski Malatya’daki sentetik çim sahamızda incelemede bulunuyoruz. Daha önce toprak ve atıl durumda bulunan bir alanı Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan yardımcımız İhsan Selim Baydaş ve Vekillerimizin de desteği ile bu sahamızı sentetik ve spor oynanmaya uygun bir hala getirdik. Gerçekten çok güzel bir saha oldu. Her daim gençlerimizin emrindeyiz. Bu bölgedeki kulüplerimiz maçlarını ve antrenmanlarını

yaparken Yeşilyurt bölgesini kullanıyorlardı. Bu sorunu ortadan kaldırma ve bu yeri Battalgazi’mize kazandırma adına elimizden gelen çabayı gösterdik. Takımlarımız artık ilçemizde maçlarını yapacaklar. Eski Malatya’mız güzel bir mekana sahip oldu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.