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Milletvekili Çelebi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

22.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek hastanede incelemelerde bulundu.Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı İl Sağlık Müdürü Op.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek hastanede incelemelerde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı ile birlikte Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette sağlık çalışanlarıyla hastanenin konferans salonunda bir araya gelen Çelebi, ardından hastane yönetimiyle kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ağrı İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı İle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cengiz Kazdal’a plaket takdim eden Çelebi, Ağrı’ya 2021 yılı içerisinde yapılacak yatırımlar hakkında da basın mensuplarına bilgi verdi.
‘Sağlık sektöründe Ağrı’ya çok ciddi yatırımlar yapıldı’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti hükümetlerinin desteğiyle Ağrı’da sağlık alanında birçok yatırım yapıldığına dikkat çeken Çelebi, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti hükümetlerinin desteğiyle Sağlık sektöründe Ağrı’ya çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu ciddi yatırımların birinci noktası 2018 yılında 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanemiz faaliyete geçti ve biz bu yeni hastanemize taşındık. Akabinde de çalışmalarımız devam etti. 2019 yılında da Ağrı Devlet Hastanesinin arka tarafında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız 100 dönümlük arazi üzerinde bu sene 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizin kurulması için 2021 yılı yatırım programına dâhil ettik. Bununla birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitemizde kurulan Tıp Fakültemizin binası olmadığı için bu durumu da Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu durum hakkında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a gerekli talimatları verdi. Böylece Tıp Fakültemiz de 2021 yatırım programına dâhil edildi. İnşallah en kısa sürede de binalarımızı ve alt yapımızı tamamlayacağız. Tarihin en büyük doktor ataması Ağrı’ya yapıldı diyebiliriz. Bugün Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde toplam 136 hekim görev yapmaktadır. Onkoloji servisimizde çalışacak doktorumuzun da ataması 23 Aralık 2020 tarihinde ataması gerçekleştirildi. Onkoloji Uzmanı Pınar Kubilay da bir ay içerisinde görevine başlayacak inşallah. 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanemizin Havaalanı kavşağı karşısında yapımı devam etmektedir. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi’nin ise yapımına başlandı. 2021 yılı içerisinde de bu merkezlerimizi tamamlayacağız.”

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