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Milletvekili Çokal, minik Halil Efe’için devrede

ANTALYA HABERLERİ  | 09.11.2020 11:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan Serebral Palsi hastası minik Halil Efe’yi ziyaret eden AK Parti Antalya Milletvekili Dr.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan Serebral Palsi hastası minik Halil Efe’yi ziyaret eden AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, fizik tedavisinden, evinin önündeki yola kadar olan sorunları çözüme kavuşturdu.
AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Anılır ailesini Güzelyurt’taki evlerinde ziyaret etti. Aileden Efe’nin durumu hakkında bilgi alan ve verilen raporları ve testleri inceleyen Dr. Tuba Vural Çokal küçük çocuk ile oyunlar oynayarak durumunu gözlemledi. Çokal, Halil Efe’nin fizik tedavisini artırmak için Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile görüştü.
Çokal, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Aksu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma müdürlüğü ile temasa geçerek fizik tedavisinin ayda 8 seans artırılması amacıyla ödenek sağlanmasını talep etti. Aksu Kaymakamlığı da minik Halil Efe için hızla harekete geçerek, tedavi için ödenek ayırdı.
Halil Efe’nin havuzda fizik tedavi seansları alması için girişimde bulunan Çokal, ayrıca evininin önündeki yol bozuk olduğu ve engelli vatandaşlara uygun olmadığı için Aksu Belediye Başkanı Halil Sahin ile görüşerek, yolun yapılma sözünü aldı.

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