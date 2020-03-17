Milletvekili Dülger’in 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, 1’inci dünya savaşında Türk milleti kendisine biçilen kefeni yırtarak, tüm imkansızlıklara rağmen tarihe sığmayan ve gurur veren bir destan yazdığını belirtti. Gülger, "Çanakkale geçilmez dedirten genç yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz zafer sayesinde tüm dünya milletimizin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in kelimeleriyle “Çanakkale bu günümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğü iade eden bu toprakları biz ebedi vatan yapan zaferin adıdır”. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale’de elde edilen eşsiz başarı İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir. Çanakkale Zaferi yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Anadolu’nun her bir yanından vatan müdafaası için koşarak hakka yürüyen 253 bin şehidimiz, bizlere 105 yıldan beri güç vermiştir ve vermeye de devam edecektir" ifadelerini kullandı.

18 Mart 1915 Çanakkale Destanı sadece Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Milletvekili Dülger, "Çanakkale’de dünyanın güçlü donanmalarına ve ordularına karşı, Türk milletinin genci ve yaşlısıyla gösterdiği eşsiz direniş, sonuçlarıyla dünyadaki dengeleri etkilemiş ve tarihe yön vermiştir. Çanakkale, milletimiz için de ayrıca bir onur, gurur ve şeref abidesidir. Çanakkale’de, kutsal değerleri uğruna var gücüyle savaşan nesiller, Çanakkale’nin geçilmeyeceğini dünyaya ilan ederken, milletimizin hürriyet, istiklal, vatan ve bayrağına sahip çıkma kararlılığını da haykırmışlardır. Bu vesileyle Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için vatanını canından aziz bilen, bir gül bahçesine düşer gibi toprağa düşen, bayrağımızı dalgalandırabilmemiz, ezanımızı semalarımızda yankılatabilmemiz için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ederken, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadesine yer verdi.

