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  4. Milletvekili Dülger’in 2019-2020 yılı sömestr tatili mesajı

Milletvekili Dülger’in 2019-2020 yılı sömestr tatili mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 17.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2019-2020 yılı sömestr tatili nedeniyle bir mesaj yayımladı.Milletvekili Dülger, Türkiye Eğitimde 2023" ideallerine sizlerin yüksek katkıları sayesinde, yetiştirdiği ufku geniş, ilim ve hikmet sahibi, sorgulayan, nitelikli nesillerle birlikte ulaşacaklarını ifade ederek, “Kıymetli veliler, unutmayalım ki, çocuklarımızın bugün aldığı karneler onların sadece başarı ya da başarısızlık göstergesi değildir.

Milletvekili Dülger’in 2019-2020 yılı sömestr tatili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2019-2020 yılı sömestr tatili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Türkiye Eğitimde 2023" ideallerine sizlerin yüksek katkıları sayesinde, yetiştirdiği ufku geniş, ilim ve hikmet sahibi, sorgulayan, nitelikli nesillerle birlikte ulaşacaklarını ifade ederek, “Kıymetli veliler, unutmayalım ki, çocuklarımızın bugün aldığı karneler onların sadece başarı ya da başarısızlık göstergesi değildir. Karne notları öğrencilerimizin eksik yönlerini tamamlamaları için en önemli fırsattır. Tatil süresi içinde çocuklarımızla birlikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılalım. Elbette ki kitap okuyalım ve okutalım. Kıymetli öğrenciler, ülkemizi sosyal, ekonomik ve bilimsel açıdan muasır medeniyetler seviyesine getirecek ve geleceğimize yön verecek yarının büyükleri sizlersiniz. Evlerinizde anne ve babalarınızın, okullarınızda ise öğretmenlerinizin tüm çalışma ve emekleri sizler için. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi çalışmalarından dolayı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir tatil geçirmeleri dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadesine yer verdi.

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