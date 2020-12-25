YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Milletvekili Erbaş’tan Rektör Uysal’a ziyaret

Milletvekili Erbaş’tan Rektör Uysal’a ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.12.2020 14:28 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Ahmet Erbaş’a Milliyetçi Hareket Partisinin Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk eşlik etti. Sohbet şeklinde geçen görüşmede Rektör Kazım Uysal Covid-19 tedavisi sona eren Milletvekili Ahmet Erbaş’a geçmiş olsun dileklerini sundu ve Başkan Selçuk Alıç’ı da yeni görevinden dolayı kutladı.
Görüşmenin sonunda Ahmet Erbaş, Selçuk Alıç ve Hülya Öztürk, Rektör Kazım Uysal’a çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal da Erbaş, Yıldırım ve Öztürk’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:05
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.