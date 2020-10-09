YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Milletvekili Erenler ve Vali Çelik’ten Olgunlaşma Enstitüsü’ne ziyaret

Milletvekili Erenler ve Vali Çelik’ten Olgunlaşma Enstitüsü’ne ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Vali Ali Çelik ile birlikte Germiyan Sokağı’nda faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.Kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan enstitüde dikiş, nakış, çini atölyelerini gezen Milletvekili Erenler ve Vali Çelik, atölyeler, kurslar ve maske üretimi konusunda Enstitü Müdürü Elif Telli’den bilgiler aldı.Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Vali Ali Çelik’in incelemelerine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit eşlik etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Vali Ali Çelik ile birlikte Germiyan Sokağı’nda faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.
Kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan enstitüde dikiş, nakış, çini atölyelerini gezen Milletvekili Erenler ve Vali Çelik, atölyeler, kurslar ve maske üretimi konusunda Enstitü Müdürü Elif Telli’den bilgiler aldı.
Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Vali Ali Çelik’in incelemelerine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:52
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:55

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Nergis Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"
Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.