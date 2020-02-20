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Milletvekili Fendoğlu’ndan çiftçilere faizsiz kredi çağrısı

MALATYA HABERLERİ  | 20.02.2020 18:08 | Son Güncelleme

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, depremzede üreticilere de faizsiz kredi isteyerek, “Çiftçilerimizin önceden çekmiş oldukları kredilerinde sıfır faiz uygulaması ile yapılandırılmalı ve sicil affı sağlanmalıdır” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Malatya ve bölgedeki kayısı üreticisi olan çiftçilerimize, yaklaşan hasat döneminde can suyu olacak faizsiz kredi imkanı acilen sağlanmalı.

Milletvekili Fendoğlu’ndan çiftçilere faizsiz kredi çağrısı

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, depremzede üreticilere de faizsiz kredi isteyerek, “Çiftçilerimizin önceden çekmiş oldukları kredilerinde sıfır faiz uygulaması ile yapılandırılmalı ve sicil affı sağlanmalıdır” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Malatya ve bölgedeki kayısı üreticisi olan çiftçilerimize, yaklaşan hasat döneminde can suyu olacak faizsiz kredi imkanı acilen sağlanmalı. Çiftçilerimizin önceden çekmiş oldukları kredilerinde sıfır faiz uygulaması ile yapılandırılmalı ve sicil affı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Kayısının Malatya’da 50 bine yakın ailenin geçim kaynağı olduğunu ve yılık 300 milyon dolara yakın bir ihracat girdisi sağladığını ifade eden Fendoğlu, depremden kayısı üreticilerinin de büyük ölçüde etkilendiğini dile getirdi. Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde depremin etkisinin büyük olduğunu kaydeden Fendoğlu, şunları söyledi:
"Bu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu çiftçi ve kayısı üreticisidir. Çiftçilerimiz mazot, gübre, zirai araç ve birçok girdiyle mücadele ederken üzerine depremde de can kaybı yaşamış, köydeki evini yitirmiş, bahçesi zarar görmüştür. Bölgemizdeki kayısı üreticisi olan çiftçilerimize, yaklaşan hasat döneminde can suyu olacak faizsiz kredi imkânı acilen sağlanmalıdır. Yine, çiftçilerimizin önceden çekmiş oldukları kredilerde sıfır faiz uygulamasıyla yapılandırmaya gidilmeli ve sicil affı sağlanmalıdır.”

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