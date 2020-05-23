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Milletvekili Fetani Battal, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

BAYBURT HABERLERİ  | 23.05.2020 08:56 | Son Güncelleme

Milletvekili Fetani Battal, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.Ramazan Bayramı dolayısıyla Bayburt’a gelen Milletvekili Fetani Battal, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Milletvekili Fetani Battal, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Milletvekili Fetani Battal, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Bayburt’a gelen Milletvekili Fetani Battal, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette pandemi tedbirleri ile yapımına devam edilen projelerde gelinen aşama görüşüldü. Görüşmenin ardından Vali Epcim ile Milletvekili Battal, projelendirme çalışmaları devam eden Çoruh Nehri Şehir Geçişi İkinci Etabı’nda incelemede bulundu.
Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Vali Epcim’e teşekkür eden Milletvekili Battal, vatandaşların bayramını tebrik etti.
Vali Epcim ise Milletvekili Battal’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Milletvekili Fetani Battal, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

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