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  4. Milletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı’nda açılış törenine katıldı

Milletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı’nda açılış törenine katıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, GM Ajans’ın açılış merasimine katıldı.Laleli Plaza’da faaliyete başlayan GM Ajans’ın açılışında Gazel ve Işık, işyeri sahipleri Mert Özkan ile Gökhan Bola’yı tebrik ederek ’hayırlı olsun’ temennisinde bulundular.Profesyonel moda fotoğrafçılığı, katalog, ürün, reklam çekimleri, düğün fotoğrafçılığı, doğum ve tüm özel günler fotoğrafçılığı, sahne fotoğrafçılığı, havadan video ve fotoğraf çekimi gibi fotoğrafçılık hizmetleri verecek olan GM Ajans’ın açılış töreninin sona ermesiyle birlikte, Işık ve Gazel, iş yerini gezip, sahiplerinden bilgiler aldı.Açılış törenine; MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay ve çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı’nda açılış törenine katıldı

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, GM Ajans’ın açılış merasimine katıldı.
Laleli Plaza’da faaliyete başlayan GM Ajans’ın açılışında Gazel ve Işık, işyeri sahipleri Mert Özkan ile Gökhan Bola’yı tebrik ederek ’hayırlı olsun’ temennisinde bulundular.
Profesyonel moda fotoğrafçılığı, katalog, ürün, reklam çekimleri, düğün fotoğrafçılığı, doğum ve tüm özel günler fotoğrafçılığı, sahne fotoğrafçılığı, havadan video ve fotoğraf çekimi gibi fotoğrafçılık hizmetleri verecek olan GM Ajans’ın açılış töreninin sona ermesiyle birlikte, Işık ve Gazel, iş yerini gezip, sahiplerinden bilgiler aldı.
Açılış törenine; MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay ve çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı’nda açılış törenine katıldı

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