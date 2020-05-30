Milletvekili Güneş, İl Özel İdarenin çalışmaları hakkında bilgi aldı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Özel İdaresi’ni ziyaret ederek, 2020 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 2020 yılı içerisinde merkez ilçe ve köylerde yapılacak olan çalışmalar hakkında Milletvekili Güneş’e ve beraberindeki heyete bilgiler verdi. Uzun, yapılan çalışmalarda destek veren milletvekillerine, meclis üyelerine teşekkür etti.

Milletvekili Güneş, 2020 yılında yapılacak çalışmalarda Uzun’a ve meclis üyelerine kolaylıklar dileyerek çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyarette İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis Üyeleri Tevfik Ayvalık, Mehmet Çetin, Halil Aydın ve Ahmet Sözen, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökcü yer aldı.

