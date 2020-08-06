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Milletvekili Kahtalı’dan AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatına ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 06.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni binasında hizmet vermeye başlayan AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Beraberinde parti yöneticileri ile birlikte AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Hakan Kahtalı, Başkan Muhammed Emin Yalçınkaya’ya ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni binasında hizmet vermeye başlayan AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Beraberinde parti yöneticileri ile birlikte AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Hakan Kahtalı, Başkan Muhammed Emin Yalçınkaya’ya ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Yeni hizmet binasının Malatya’ya hayırlı olmasını dileyen Kahtalı, “Vatandaşlarımıza kapılarımız her daim açık. Gelen vatandaşlarımızın dertleri, sıkıntılarını dinleyerek yapabilecek ne varsa elimizden geldiği kadarıyla herşey yapılmaya çalışılıyor. Muhammed Emin Yalçınkaya başkanımız da partimizin kurucu gençlik kolları başkanlığından sonra çeşitli kademelerde görev alan ve son olarak da 2 dönemdir Yeşilyurt İlçemizin başkanlığını yürütmektedir. Yeşilyurt ilçe teşkilatımız hem yerel hem de genel seçimlerde iyi bir performans sergileyerek partimizin Malatya’da açık ara birinci olmasında büyük emek harcamıştır. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti olarak her zaman halka hizmetin hakka hizmet olduğu düsturu ile çalıştıklarını dile getiren Kahtalı, “Kurucu liderimiz, ülkemizin gelişmişliğinin en büyük aktörü Cumhurbaşkanımızın koyduğu ilkeler çerçevesinde birlikte hareket ediyoruz. Malatya’mızda her seferinde Cumhurbaşkanımıza çok büyük destekler verdi” ifadelerine yer verdi.
Malatya’nın bir tarım ve sanayi kenti olduğunu ifade eden Kahtalı, özellikle tarımda kayısının en önemli gelir kapısı olduğunu söyledi. Dünya kayısı üretiminin yüzde 70’inin karşılandığı Malatya’da bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (MTO) alım yapacağını ifade eden Milletvekili Kahtalı, “Tarımda kayısımız en ön planda olan bir ürün. TMO’nun Malatya’da bu yıl alım yapacak olması, çiftçilerimizi Malatya’da yaşayan tüm kardeşlerimizi sevindirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Lisanslı Depoculukta da Borsanın yapımını tamamladığı soğuk hava deposunun bu ay sonu itibariyle hizmete gireceğini dile getiren Kahtalı, “TMO’nun da kayısı alım yapacak olması üreticilerimiz adına önemli bir gelişme. TMO’unun kayısı alacağı söylemi bile kayısıda iyi bir hareketlilik getirdi. Fiyat noktasında üreticimizin para kazanır duruma gelmesine katkısı olacaktır” diye konuştu.
AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşkilat olarak AK Parti’nin başarını yükseltmek ve Malatya’ya daha iyi hizmet etme adına birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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