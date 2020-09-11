Milletvekili Kahtalı’dan Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatında inceleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yapımı süren Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı.

Milletvekili Hakan Kahtalı beraberinde Sağlık İl Müdürü Recep Bentli ile birlikte temeli geçen yıl atılan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Burada hastane ile ilgili bilgiler veren Sağlık İl Müdürü Bentli, “300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanemizin kaba inşaatının yüzde 70’i tamamlandı. Normal işin bitim süresi 2022 yılı Ocak ayıydı ancak şuanda yapım hızla devam ettiği işin İnşallah 2021 yılı Haziran ayında buranın geçici kabul işlemlerini yapacağız” dedi.

Yapımı süren hastanenin donanımlı bir sağlık kuruluşu olacağını ifade eden Bentli, Malatya’nın da ikinci deprem izalatörlü hastanesi olacağını da söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise eski devlet hastanesi olarak kullanılan alanın TOKİ’ye devredildiğini ancak sonrasında şehrin Doğu kısmında bir hastane ihtiyacı olması nedeniyle alanın yeniden Sağlık Bakanlığı’na devrinin sağlandığını belirterek, “Burada Cumhurbaşkanımızın da desteği ile bu alana yeni bir hastane yapılmasına kararlaştırıldı. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl dünya ölçekli yaşanan ekonomik dar boğaza rağmen Türkiye’ye yatırımı süren 4 hastaneden biri de burası oldu. Buda Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya gösterdiği önemin bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

300 yataklı olarak B sınıfı yapılan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin deprem izalatörlü olacağını da ifade eden Kahtalı, “Biliyorsunuz Malatya bir deprem kuşağında, Allah göstermesin büyük bir depremde burası hiç etkilenmeyecek şekilde dizayn ediliyor. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu pandemi dönemini de biran önce atlatırız. Memlekete böyle güzel bir eseri kazandırdığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

