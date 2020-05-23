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Milletvekili Kahtalı’dan Bayram mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 23.05.2020 23:12 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan ayını huzur ve sükûnet içinde tamamlayarak bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Milletvekili Kahtalı, "Bu sene ne yazık ki, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelemedik, teravih ve mukabelelerde buluşamadık ama gönüllerimiz yine her daim bir ve beraberdi" dedi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bayram ziyaretlerinin gerçekleştiremeyecek olmanın hüznü içerisinde olduklarını ifade eden Kahtalı, mesajını şöyle sürdürdü:"Vatandaşlarımız devletimizin almış olduğu tedbirlere riayet ederse inşallah diğer bayramda yine eski günlerdeki gibi bir arada olacağız.

Milletvekili Kahtalı’dan Bayram mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan ayını huzur ve sükûnet içinde tamamlayarak bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Milletvekili Kahtalı, "Bu sene ne yazık ki, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelemedik, teravih ve mukabelelerde buluşamadık ama gönüllerimiz yine her daim bir ve beraberdi" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bayram ziyaretlerinin gerçekleştiremeyecek olmanın hüznü içerisinde olduklarını ifade eden Kahtalı, mesajını şöyle sürdürdü:
"Vatandaşlarımız devletimizin almış olduğu tedbirlere riayet ederse inşallah diğer bayramda yine eski günlerdeki gibi bir arada olacağız. Korona virüsle mücadelenin getirdiği kısıtlılıklar içinde de olsa milletimiz yine sabrın, dayanışmanın, kenetlenmenin ve yardımseverliğin en güzel örneklerini yaşadı ve yaşattı. Allah’tan, rızasını kazanmak amacıyla tutulan oruçları ve yapılan ibadetleri kabul etmesini diliyorum. Bayramlar, aile ve sosyal hayatımızın en önemli günlerdir. Bayramlar, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez fırsatları. Millet olarak bayramları daima dostluk ve kardeşlik duygularıyla kenetlenerek coşku ve heyecan içinde yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz ülke olarak önümüze çıkan her türlü badireyi aşmakta, her türlü zorluğun üstesinden gelmekte bize büyük bir güç ve irade kazandırıyor. Bu sebeple maneviyatımızı kuvvetlendiren bayramlarımızı çok önemli görüyor, bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarmak noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bu güzel bayram günlerinin hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini, hepimizin gelecek umutlarını tazelemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”

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