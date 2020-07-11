YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Milletvekili Kahtalı’nın acı günü

Milletvekili Kahtalı’nın acı günü

MALATYA HABERLERİ  | 11.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen yeğeni Ahmet Kahtalı (45) vefat etti.Milletvekili Kahtalı’nın ağabeyinin oğlu 45 yaşındaki Ahmet Kahtalı’nın bir süredir böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve dün akşam Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde vefat ettiği öğrenildi.Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Kahtalı’nın cenazesi bugün Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına müteakip defnedildi.

Milletvekili Kahtalı’nın acı günü

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen yeğeni Ahmet Kahtalı (45) vefat etti.
Milletvekili Kahtalı’nın ağabeyinin oğlu 45 yaşındaki Ahmet Kahtalı’nın bir süredir böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve dün akşam Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde vefat ettiği öğrenildi.
Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Kahtalı’nın cenazesi bugün Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına müteakip defnedildi. Cenaze törenine çok sayıda katılım olurken, Milletvekili Kahtalı ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Milletvekili Kahtalı’nın acı günü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Başkentte seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılmaz hale geldi

Başkentte seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılmaz hale geldi

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Malatya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:06
Öğle
12:37
İkindi
16:31
Akşam
19:59
Yatsı
21:37

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Atayık Eczanesi
Merkez
Botanik Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cemil Taşçıoğlu anısına kütüphane açıldı

Cemil Taşçıoğlu anısına kütüphane açıldı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.