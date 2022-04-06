Milletvekili Maviş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Maviş, mesajında, AA'nın Milli Mücadele döneminden bugüne kadar milletin gözü kulağı olmaya devam ettiğini vurguladı.
Nazım Maviş, "Milli haber ajansımız AA'nın kuruluşunun yıl dönümümü tebrik ediyorum. Her imkan ve şartta görevini en güzel şekilde icra eden tüm AA çalışanlarına başarılar dolu yıllar diliyorum. Milli ajansımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gurur kaynağımız olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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