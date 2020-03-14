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Milletvekili Toprak, dünya devlerini Adıyaman’a yatırıma çağırdı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin daha da geliştirilmesine yönelik çeşitli temaslar gerçekleştirdi.Adıyaman’da yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilere gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman’a yatırım yapan herkesin karlı çıkacağını söyledi.

Milletvekili Toprak, dünya devlerini Adıyaman’a yatırıma çağırdı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin daha da geliştirilmesine yönelik çeşitli temaslar gerçekleştirdi.
Adıyaman’da yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilere gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman’a yatırım yapan herkesin karlı çıkacağını söyledi. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, İş Adamları Hüseyin Gelis, Hakan Özdemir ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi Ümit Barış Urhan ile AK Parti Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin daha da geliştirmesine yönelik çeşitli temasların gerçekleştirildiği görüşmede, Türkiye’deki yatırım ortamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Türkiye’nin ekonomik başarılarına vurgu yapan Milletvekili Toprak, 2023 yılı vizyonunun yatırımcılara çok geniş bir işbirliği alanı sunduğunu ifade etti.
Milletvekili Toprak, yerli ve yabancı girişimcilere yatırım çağrısını yineleyerek, iş adamlarını Adıyaman’da yatırım yapmaya davet etti.
Adıyaman’ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sanayide de gelişen bir ivmeye sahip olduğunu ifade eden Milletvekili Toprak, yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilere gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
Milletvekili Toprak, şunları kaydetti:
“Adıyaman, potansiyeli itibariyle iyi bir yatırım merkezi. Şehrimizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilerimize gereken tüm koşulları sağlamaya hazırız. Birliği, hoşgörüsü ve tarihi dokusuyla huzurun başkentinde yatırım yapan herkes karlı çıkar.”
Türkiye’nin kendileri için cazibesini koruduğunu söyleyen İş Adamı Hüseyin Gelis ise, en zor şartlarda bile Türkiye’ye yatırım yapmaya, ekonomiye ve topluma katkı sunmaya devam ettiklerini, Türkiye pazarında daha da büyümeye kararlı olduklarını vurguladı.
Milletvekili Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hüseyin Gelis ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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