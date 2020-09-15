YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Milletvekili Toprak, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Milletvekili Toprak, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.09.2020 13:33 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, beraberinde Gerger İlçe Belediye Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.Bakan Karaismailoğlu’nun makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman ve ilçelerine yönelik ulaştırma ve altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.Yapılan ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Toprak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret edip, huzurun başkenti Adıyaman’ımızı ve ilçelerimizi konuştuk.

Milletvekili Toprak, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, beraberinde Gerger İlçe Belediye Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.
Bakan Karaismailoğlu’nun makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman ve ilçelerine yönelik ulaştırma ve altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
Yapılan ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Toprak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret edip, huzurun başkenti Adıyaman’ımızı ve ilçelerimizi konuştuk. İlimiz için faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok bölgemizde devam eden yol yenileme ve bölünmüş yol çalışmalarının son durumu ve hızlandırılması hususlarını değerlendirdik. Bakanımıza Adıyaman’a gösterdiği hassasiyet, ilgi ve katkılarından çok teşekkür ediyorum” diye konuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:27
İkindi
15:58
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Fidan Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
İnan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Samsat’ta İKA’nın Mali Destek Programı tanıtıldı
Samsat’ta İKA’nın Mali Destek Programı tanıtıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.