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Milletvekili Toprak ve Amatör spor kulüp başkanları Bakan Kasapoğlu ile görüştü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.07.2020 18:27 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve Amatör Spor Kulüpleri Başkanları Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldi.Milletvekili Muhammed Fatih Toprak’ın organizasyonuyla Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile 7 ilden Spor Kulübü başkanlarının katılımıyla video konferans görüşmesi gerçekleştirildi.AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhan Spor, Tekirdağ Spor, Edirne Spor, Siirt Spor, Kütahya Spor, Isparta Spor, Karaman Spor, Çengelköy Spor Kulübü başkanlarının da katılımında Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.Görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) BAL hakkında verdiği kararlar başta olmak üzere 3.

Milletvekili Toprak ve Amatör spor kulüp başkanları Bakan Kasapoğlu ile görüştü

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve Amatör Spor Kulüpleri Başkanları Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldi.
Milletvekili Muhammed Fatih Toprak’ın organizasyonuyla Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile 7 ilden Spor Kulübü başkanlarının katılımıyla video konferans görüşmesi gerçekleştirildi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhan Spor, Tekirdağ Spor, Edirne Spor, Siirt Spor, Kütahya Spor, Isparta Spor, Karaman Spor, Çengelköy Spor Kulübü başkanlarının da katılımında Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) BAL hakkında verdiği kararlar başta olmak üzere 3. Lig’e çıkan takımların stadyumlarının ve tesislerinin iyileştirilmesi, amatör spor kulüplerinin sorunları ile ilgili konular paylaşıldı.

Milletvekili Toprak ve Amatör spor kulüp başkanları Bakan Kasapoğlu ile görüştü

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