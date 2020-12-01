Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın il oluşunun 66. yıl dönümünü kutladı

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın il oluşunun 66. Yıl dönümünü kutladı.

Adıyaman’ın tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, “Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kentimizin tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Adıyaman 16 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, Dünya Kültür Mirası Listesine adını yazdırmış Nemrut Dağı Milli Parkı başta olmak üzere, 218 tescilli SİT alanı, pek çok tarihi ve kültürel hazineyi barındıran tarihi bir kenttir. Adıyaman’ımız, kuşkusuz ki çok büyük kültür, inanç ve sağlık turizmi potansiyeline sahip bir kenttir.

Adıyaman’ımız 66 yıl önce bugün, 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla müstakil il haline gelmiştir. 66 yıldır iktidarlar tarafından ihmal edilen, unutulan yatırımsız bırakılan Adıyaman’ımızın yatırımlardan hak ettiği düzeyde faydalandırılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kentimizin 66. yaşını kutluyor, bu vesileyle tüm Adıyamanlı hemşehrilerimi ve Adıyaman sevdalılarını en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

