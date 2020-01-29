YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Milletvekili Tutdere, depremle ilgili açıklamalarda bulundu

Milletvekili Tutdere, depremle ilgili açıklamalarda bulundu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Elazığ ve Malatya ilinde yaşanan depremle birlikte Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki sorunları dile getirdi.Yaşanan depremle birlikte Gerger ilçesinin sorunlarına dikkat çeken CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilçenin sorunlarının çözüme kavuşana kadar mecliste gündeme getireceklerini vurguladı.Ülkeyi yasa boğan deprem olayının ilk anlarından itibaren depremzedelerle birlikte olduklarını belirten Milletvekili Tutdere, “Depremin ilk anından itibaren CHP’li siyasiler sahadalar.

Milletvekili Tutdere, depremle ilgili açıklamalarda bulundu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Elazığ ve Malatya ilinde yaşanan depremle birlikte Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki sorunları dile getirdi.
Yaşanan depremle birlikte Gerger ilçesinin sorunlarına dikkat çeken CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilçenin sorunlarının çözüme kavuşana kadar mecliste gündeme getireceklerini vurguladı.
Ülkeyi yasa boğan deprem olayının ilk anlarından itibaren depremzedelerle birlikte olduklarını belirten Milletvekili Tutdere, “Depremin ilk anından itibaren CHP’li siyasiler sahadalar. Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem nedeniyle Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı olan başta Güngörmüş ve Gürgenli köyleri olmak üzere pek çok köyde evler kullanılamaz hale gelmiş durumda. Aynı zamanda Yaylakonak Beldesi’nde de depremden dolayı mağdur olan vatandaşlarımız var. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğim. Milletvekili olduğum günden bu yana Gerger ilçesinin yolları başta olmak üzere bütün sorunlarını meclise taşıdık. Bundan sonrada tüm sorunları mecliste gündemine getirmeye devam edeceğim. Mecliste de AK Partili siyasilere, Gerger ilçemizin yolları yapılıncaya kadar bu konuyu meclis gündemine getirmeye devam edeceğim dedim. Gerger ilçemizin sorunlarını meclis gündemine taşıdıktan sonra tüm Türkiye Gerger ilçemizde bir sorunun olduğunu öğrenmiş oldu. Tillo’da yaşayan halkımızın sorunlarını yakından takip etmekteyim. Bu sorunların çözümüyle birlikte bu insanlarımızın hak ettiği hizmeti alması için mücadelemi sürdüreceğim. Teşkilatımızla, halkımızla koordineli olmaya devam edeceğiz. İlçemizin sorunlarının çözümü noktasında ortak akılla birlikte çalışacağız. Öte yandan Adıyaman merkezde bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlüler farklı şehirlerde bulunan cezaevlerine gönderildi. Ancak başta infaz koruma memurları olmak üzere diğer cezaevi personellerinin akıbetine ilişkin herhangi bir gelişme henüz söz konusu değil. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu konunun da takipçisi olacağım” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Balıkesir’e sualtı müzesi

Balıkesir’e sualtı müzesi

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:27
Öğle
12:45
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:11

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Nurun Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Kardelen Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.