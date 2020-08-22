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Milletvekili Tüzün, belediyenin etkinliklerine katılmayan bürokrasiye sitem etti

BİLECİK HABERLERİ  | 22.08.2020 23:10 | Son Güncelleme

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Üretici Kadınlar Pazarı açılışına ve belediyenin hiç bir etkinliğine katılmayan bürokratlara sitem ederek, "Sorumluluklarını yerine getirmeyenleri Bilecik halkına şikayet ediyorum" dedi.Kent Konseyi önünde kurulan Üretici Kadınlar Pazarı açılışına, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen katıldı.

Milletvekili Tüzün, belediyenin etkinliklerine katılmayan bürokrasiye sitem etti

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Üretici Kadınlar Pazarı açılışına ve belediyenin hiç bir etkinliğine katılmayan bürokratlara sitem ederek, "Sorumluluklarını yerine getirmeyenleri Bilecik halkına şikayet ediyorum" dedi.
Kent Konseyi önünde kurulan Üretici Kadınlar Pazarı açılışına, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen katıldı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Biz buralıyız, burada yaşamaya devam ediyoruz. Bilecik’in hakkını ve hukukunu korumakta bizim temel görevimizdir, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bunu niçin söylüyorum, siyaset yapma amacım yok. Bu tür etkinliklerde özellikle belediyelerimizin açılışlarında, temel atmalarında bürokratları göremediğimin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu kenti hem seçilmişleri ile hem de atanmışları ile kentin geleceğini çağdaş, demokrat, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır bir il yapabilmek adına hepimize ortak sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu yerine getirenlere teşekkür ediyor, yerine getirmeyenlere de Bilecik halkına şikayet ediyorum" dedi.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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