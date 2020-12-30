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Milletvekili Ünal’dan yeni yıl mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 30.12.2020 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bıraktığını ifade eden Ünal, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.Korona virüs başta olmak üzere birbirinden önemli ve etkisi devam eden gelişmelerin yaşandığı zor bir yılı bitirdiklerini belirten Ünal, şunları kaydetti: “2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ülkemizde ve Karabük’ümüzde önemli hizmetlere imza atmak için çalışmalarımızı sürdürdük.

Milletvekili Ünal’dan yeni yıl mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bıraktığını ifade eden Ünal, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Korona virüs başta olmak üzere birbirinden önemli ve etkisi devam eden gelişmelerin yaşandığı zor bir yılı bitirdiklerini belirten Ünal, şunları kaydetti: “2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ülkemizde ve Karabük’ümüzde önemli hizmetlere imza atmak için çalışmalarımızı sürdürdük. Yıl boyunca hemşerilerimizle hem seçim bölgesinde, hem de Gazi Meclisimizin çatısı altında bir arada olup, talep ve önerilerini dinlemeye, çözüm noktasında da gerekli takibi yapmaya özen gösterdik. Yeni yılda da daha önce başlatılan ve devam eden projelerimizi takip ederek tamamlamak, ilimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişimine, tanıtımına katkısı olacak yeni projeler üretmek ve vatandaşlarımıza en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için elbirliği ile bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının, başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığa her türlü olumsuzluklardan uzak, barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini, temenni ediyorum”

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