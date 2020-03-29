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Milletvekilinin minik kızından ''Evde kal Türkiye'' çağrısı

BURDUR HABERLERİ  | 29.03.2020 20:35 | Son Güncelleme

Milletvekilinin minik kızından ''Evde kal Türkiye'' çağrısı

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur'un 4 yaşındaki kızı, sosyal medyadan vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Milletvekili Uğur, sosyal medya hesabından "Kızım Fatıma Zehra'nın sizlere bir mesajı var" başlıklı bir video paylaştı.

Uğur'un "48saathiççıkma" ve "Evde kal Türkiye ve Burdur" etiketiyle paylaştığı videoda 4 yaşındaki kızı Fatıma Zehra, "Evde kal Türkiye, dışarı çıkma çünkü koronavirüs var." çağrısında bulundu.

Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşinin de alınan kararlara uyduğunu, evlerindeki odanın birini çalışma ofisine dönüştürdüğünü söyledi.

Toplantılarını ve görüşmelerini görüntülü olarak gerçekleştirdiğini belirten Uğur, "Bu salgından korunmak için devletimiz gerekli tüm önlemleri alıyor. Lütfen bizler de tavsiyelere uyalım, hatta uymayanları da uyaralım. Çünkü Güney Kore ve Çin'in salgını kontrol altına alması, dışarı çıkmayarak ve insanların talimatlara uymasıyla gerçekleşti. Lütfen sağlığımız ve geleceğimiz için evde kal Türkiye, evde kal Burdur." ifadelerini kullandı.

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