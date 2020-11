Milletvekillerinden Adıyaman’ın il oluşunu kutladı

AK Parti Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman’ın il oluşunun 66. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman’ın huzur, güven ve hoşgörü anlayışının hakim olması farklı inanç ve kültürlere saygıda vardığı noktanın açık bir göstergesi olduğunu söyleyen Milletvekili İbrahim Halil Fırat, mesajında “AK Parti hükumetlerimiz döneminde yapılan yatırımlardan önce memurların gelmemek için türlü mazeretlere başvurduğu bir şehirden, şehrin cazibesi ve hoşgörüsüyle birlikte Türkiye’mizin her tarafından binlerce memurun görev yapmak için tercih ettiği bir yer halini almıştır. Bununla birlikte sağlık ve kültürel anlamda içerisinde barındırdığı zenginlikler sayesinde marka şehir olma yolundan emin adımlarla yürümektedir.

Bizler Adıyaman’ımızın ekmeğiyle suyuyla yetişmiş ve bugün ona hizmet etme vazifesiyle şereflenmiş insanlarız. Memleketimiz ve milletimizin refahı ve gelişmesi için yapılması gereken ne varsa yapmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, Adıyaman’ımız AK Parti hükumetlerimizin yaptığı ve yapacağı yatırımlarla ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan her gün daha da ilerleyecek. Bu vesileyle şehrimizin il oluşunun 66. Yıldönümünü kutlar, Adıyaman’ımız için emek harcayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’ın sosyal barışı ile model bir il olduğunu söyleyen Milletvekili Toprak, mesajının devamında, "Ülkemizin nadide yerlerinden birisi ve turizmin göz bebeği olan Adıyaman’ımızın il oluşunun haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. İlimiz, tarihi süreçte bölgede egemen olan uygarlıkların bıraktığı zengin bir tarihi ve kültürel varlığa, doğal güzelliklere ve coğrafi oluşumlara sahip merkezlerden biridir. Yine bu topraklarda yaşayan her bir gönül insanının barış, kardeşlik ve hoşgörüsü, birlik ve beraberliği ile ayrıca büyük bir şeref elde etmiştir. Bu memleketin bir evladı olarak, kadim şehrimize, hemşehrilerimize hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Hemşerilerimiz için hizmet üretmek, Adıyaman’ımızın kalkınmasına, insanımızın refahına katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecandır. Bu duygularla Adıyaman’ımızın il oluşunun 66’inci kuruluş yıldönümünü kutlar, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

Adıyaman’ın tarih ile özdeşleşmiş bir kent olduğunu belirten huzur, barış ve sağduyunun merkezi olduğunu söyleyen Milletvekili Yakup Taş’ın mesajında ise, "İnsan yapısı, tarihi geçmişi, kültürel mirası ve coğrafi özellikleri ile her zaman önemli bir yere sahip olan Adıyaman, 1954 yılından bu yana kalkınma ve büyüme adına gelişme göstermiştir. Ak Parti hükumetleri ile birlikte bu kalkınma ve ilerleme hızlı bir şekilde devam etmiştir. Önümüzdeki süreçte kalkınmanın ve ilerlemenin daha da artması için bizlerde elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. AK Parti iktidarlarımız dönemlerinde büyük bir değişim yaşayan Adıyaman’ımız için, daha iyisini daha güzelini yapmak için yeni dönemde de yapılan çalışmalara bizlerde katkı sağlayarak, hız kesmeden devam edeceğiz. Şehrimizi daha ilerilere taşıyacağız. Huzurun başkenti olarak bilinen bu güzelim şehrimizin oluşunun 66. yıldönümünü kutlar, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” denildi.

Adıyaman’ın tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış da mesajında, "Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. Adıyaman’ımız, ekonomik ve sosyal yönüyle hızla ilerlemekte, kamunun ve özel sektörün yatırımları gelişerek ve büyüyerek yeni Türkiye yolunda yürümektedir. Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu güzide kentimiz, yine yüzyıllardır Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Müslüman-Hıristiyan ayrımı yapılmadan herkesin kardeşçe yaşadığı bir kent olarak dikkat çekmiştir. AK Parti iktidarlarımız dönemlerinde büyük bir değişim yaşayan Adıyaman’ımız için, daha iyisini daha güzelini yapmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, daha ilerilere taşıyacağız. Adıyaman için geçmişten bu yana gayret eden, çalışan ve bu şehir için bir taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyor, Adıyaman’ımızın il oluşunun 66. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.