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Milletvekillerinden Onkoloji Hastanesine tam not

MALATYA HABERLERİ  | 23.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Onkoloji Hastanesinde inceleme yaptı.Tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan Onkoloji Hastanesini ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Milletvekillerinden Onkoloji Hastanesine tam not

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Onkoloji Hastanesinde inceleme yaptı.
Tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan Onkoloji Hastanesini ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,” İnönü Üniversitemize bağlı Onkoloji Hastanemizi, milletvekillerimizle birlikte gezdik. Türkiye’nin en büyük onkoloji hastanesini hizmet açtık. 217 yataklı onkoloji hastanesi zeminden itibaren 6 katlı en üst katında hücre kemik iliği nakli bölümü var. 40 yataklı Türkiye’nin en büyük kök hücre nakli merkezi. 2 yıldır Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezimiz Türkiye’nin en büyük kök hücre ve kemik iliği naklinde bir numaradır. İnşallah burası da açık ara çokta ileriye gidecektir. Medikal onkoloji rendesyal onkoloji servislerimiz var. Mezakmal kök hücre dediğimiz, Türkiye’de Devlet üniversitelerinde üretilmeyen ve her türlü hastalıkta ihtiyaç duyulan hastalıklarda kök hücrelerde burada üretmek temel amacımız. Yakın bir zamanda ise laboratuvarlarımızı da kuracağız “ifadelerini kullandı.
Rektör Kızılay, “ 217 yataklı muhteşem eserin kazandırılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımız’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum”
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Turgut Özal Tıp Merkezi’nin öneminden söz ederek, "Malatya’mız için ve Türkiye’miz için önemli bir merkez. Malatya’mız sağlık noktasında Türkiye’de kendisinden söz ettiren ve önemli branşları olan merkez. Daha öncesinden burada karaciğer nakli konuşurken, Allah’a şükür onkoloji hastanemizin açılmasıyla birlikte merkezimiz daha da gelişti. Kök hücre konusunda Türkiye’de 2 yıldır adından söz ettiren merkezimiz önemli çalışmalara imza atıyor. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay hocamızın söylediği gibi, en çok operasyonun yapıldığı ve nakil yapıldığı bir hale geldi. Buna benzer durumlarında bölgemizde az olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

“Sağlık konusunda Malatya’mız bir numara haline gelmiştir”
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, Onkoloji Hastanesi’ne tam not verdiklerini ifade edip, “Malatya’mıza onkoloji hastanemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağlık konusunda Malatya’mız Türkiye ‘de bir numara haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Milletvekillerinden Onkoloji Hastanesine tam not

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