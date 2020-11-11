Milli Ağaçlandırma Günü’nde anlamlı fidan dikimi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde milli mücadelenin kadın kahramanlarından Kara Fatma’nın mezarı başında fidan dikimi yapıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü’nde Beyoğlu anlamlı bir fidan dikimi gerçekleştirildi. Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı’nda milli mücadelenin kadın kahramanlarından ’Kara Fatma’ olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher’in kabrinde zeytin ağacı olacak fidanlar dikildi. Etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın eşi Seyhan Yıldız ve Fatma Seher Erden’in mezarının ve hikayesinin gün yüzüne çıkmasını sağlayan araştırmacı yazar İlknur Bektaş katıldı. Fidan dikiminin ardından Üsteğmen Seher için dua edilerek etkinlik sonlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Yerlikaya, “Ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Başta, Beyoğlu Belediye Başkanımızın eşi Seyhan Hanıma ve yazarımız İlknur Hanıma teşekkür ediyorum. Bunu ortaya çıkaran yazarın, yani İlknur hanım yerin belirlenmesinde büyük katkısı oldu. Çok teşekkür ediyorum.Tarihimizdeki pek çok kahramandan birisi kendisi. Diğer kahramanlarında ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Biz gurur duyuyoruz kendisiyle hayırla yad ediyoruz” dedi.

“Zeytin ağacı bolluk ve bereketi simgeler”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın eşi Seyhan Yıldız, “Bilindiği üzere Beyoğlu çeşitli dinlerin, dillerin, kültürlerin barındığı bir yerdir. Sayın başkanımızda bugün bölgemizdeki din liderlerine, başkonsolosa, İstanbul Valimize, İstanbul Müftümüze, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarına zeytin ağacı hediye etti. Zeytin ağacı bilirsiniz, öteden beri barışı simgeler. Zeytin ağacı bolluğu bereketi simgeler, aklı ve olgunluğu simgeler, dayanıklılığı simgeler. Şu anda çok ihtiyacımız olan sağlığı simgeler. Bizde bu vesile ile dedik ki, milli ağaçlandırma gününde milli mücadele kahramanlarından Üsteğmen Fatma Seher hanımın mezarına zeytin ağacı dikelim dedik. Hatta Beyoğlu Belediyesi olarak biz burada 1.5 yıldır hoş geldin bebek projesi yapıyoruz. Bu programın kapsamında bunun devamı olarak Beyoğlu’nda, her doğan yeni bir bebek için bir fidan dikelim dedik. Bugün de bunu burada başlatmış olalım diye niyetlendik. Amacımız daha yeşil bir Beyoğlu’nda çocuklarımızın yetişmesi ve bu anlamlı günde de İstiklal harbinin kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Türk kadın kahramanları ve Türk kadınları daima milletinin yanındadır”

Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş ise, “Milli Mücadelede Türk kadınlarının çok öznel bir yeri olduğunu uzun zamandır zaten çalışıp araştırarak toplumu bilinçlendirme gayretindeyim. Büyük burada bir vefa çalışması yapılıyor. Sayın başkanımız çok güzel düşünmüş. Zeytin ağacı hepimiz için çok değerler taşıyor dinler arasında kültürler arasında en önemli sembollerden biridir zeytin ağacı hem bizleri bir araya getirmiş oldu hemde bir vefa göstererek önce buradan başlaması hem tarihe hem kadınlara ve kahramanlara ne kadar değer verdiğini göstermesi açısından son derece güzel bir başlangıç oldu. Biz başkanımıza sayın valimizin eşi Hatice Hanıma çok teşekkür ederim. Biz burada gururla sembolize ettiği değerlerle buluştuk. Türk kadın kahramanları ve Türk kadınları daima milletinin yanındadır” şeklinde konuştu.

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