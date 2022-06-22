YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Milli atıcılar ilk olimpiyat madalyasını Paris'ten getireceklerine inanıyor

Milli atıcılar ilk olimpiyat madalyasını Paris'ten getireceklerine inanıyor

22.06.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu: - "Tokyo'ya 6 kota bekliyorduk 4 gelmişti. Bu kez Paris için 4'ü aşıp 6 kota alırsak kesinlikle madalyayla döneceğimize inanıyorum. Biz ilki başarmak istiyoruz. Bunu yaparsak sporcularımızın bir sonraki olimpiyatlarda daha fazla madalya getireceğine inanıyorum" - Türkiye'yi üç kez olimpiyatlarda temsil eden milli sporcu Oğuzhan Tüzün: - "Olimpiyat tecrübelerimiz yeterli. Bu sporda şans faktörü de biraz fazla. Biz hazırız. Madalya aldığımızda bu kimseyi şaşırtmaz"

SERHAT ÇETİNKAYA - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, Tokyo'da 0,6 puanla kaçırdıkları ilk olimpiyat madalyasına, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Konya'daki Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda düzenlenen ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde yarışan Trap ve Skeet Milli Takımı, Akdeniz Oyunları öncesinde burada kampa girdi.

Uluslararası organizasyonlardaki başarılarını sürdürerek olimpiyat kotası için çalışmalarına devam eden milli sporcular, branşlarındaki ilk olimpiyat madalyasını Paris'ten getirmeyi hedefliyor.

Milli takımın kamp çalışmalarını takip eden Çolakoğlu, AA muhabirine, atıcılıkta 1968'den itibaren her olimpiyata katıldıklarını ancak henüz madalya kazanamadıklarını söyledi.

Türkiye'de 48 ilde 71 poligon olduğunu, sporcu yetiştiren 130 akredite kulüp bulunduğunu aktaran Çolakoğlu, 3 bin 500 lisanslı sporcuyla her geçen gün daha iyi bir noktaya ilerlediklerini dile getirdi.

- "Biz ilki başarmak istiyoruz"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, tarihte ilk kez finale kaldıklarını anımsatan Çolakoğlu, "Olimpiyatlarda finale kalmak da son derece önemli. Çok küçük bir farkla madalyayı kaçırıp dördüncü olduk. Bu geleceğimizin parlak olduğunu gösteriyor. Hakikaten çok iyi çalışıyoruz, kamplar yapıyoruz." dedi.

Çolakoğlu, yakın zamanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ve Azerbaycan'da düzenlenen dünya kupalarından 1 altın, 2 bronz madalya getirdiklerini belirterek, "Tokyo'ya 6 kota bekliyorduk, 4 gelmişti. Bu kez Paris için 4'ü aşıp 6 kota alırsak kesinlikle madalya ile döneceğimize inanıyorum. Biz ilki başarmak istiyoruz. Bunu yaparsak sporcularımızın bir sonraki olimpiyatlarda daha fazla madalya getireceğine inanıyorum. Bu bir odaklanma sporu. Psikologlarımız, masörlerimiz ve antrenörlerimizle kamp merkezlerimizle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Eskiye nazaran formumuz daha yüksek"

Türkiye'yi üç kez olimpiyatlarda temsil eden milli sporcu Oğuzhan Tüzün de martta Güney Kıbrıs'ta düzenlenen dünya kupasında altın madalya aldığını, olimpiyatlara kota veren diğer müsabakalara da aralıksız hazırlandıklarını kaydetti.

Takım olarak iyi durumda olduklarını vurgulayan Tüzün, "Olimpiyat tecrübelerimiz yeterli. Bu sporda şans faktörü de biraz fazla. Biz hazırız. Madalya aldığımızda bu kimseyi şaşırtmaz. Şeytanın bacağını kıracağımıza inanıyoruz. Çünkü eskiye nazaran formumuz daha yüksek. Paris'te olmasa bile, bir sonrakinde illaki olacak." diye konuştu.

Atıcılık Milli Takımı sporcusu Rümeysa Pelin Kaya ise tarihe geçmek istediklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Paris şu anda bizim için yakın olduğu kadar uzak da bir hedef. Olimpiyat kotası alabilmek için Avrupa ve dünya şampiyonaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Paris olimpiyatlarında derece yaparsak bu bizim ilk madalyamız olacak. Bizim için bu çok önemli. Umarım tüm ekibimizle olimpiyatlara gideriz ve madalyayla döneriz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildiKonya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Balıkesir'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldüBalıkesir'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
Çubuk'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilediÇubuk'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:21
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tencere yemeğinin önemi ortaya çıktı!

Tencere yemeğinin önemi ortaya çıktı!

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.