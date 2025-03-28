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  4. Milli atlet Dilek Koçak'ın dopingli olmadığı açıklandı

Milli atlet Dilek Koçak'ın dopingli olmadığı açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.03.2025 23:40
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Türkiye Şampiyonu ve 800m Türkiye rekortmeni sporcu Dilek Koçak, WADA'da aklandı.

Milli atlet Dilek Koçak'ın dopingli olmadığı açıklandı

Doping kontrolünde şüpheli madde tespit edilmiş olması sebebiyle, bir süredir tedbirli olarak yarışamayan şampiyon sporcu Dilek Koçak, yapılan incelemelerin ardından WADA'da aklandı. 800 metre Türkiye rekortmeni milli atlet Dilek Koçak, WADA’da aklanan ilk sporcu oldu. Konuyla ilgili olarak Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, şu açıklamayı yaptı:

“Çok değerli atletizm ailemiz. 800 metre kadınlar Türkiye rekortmeni Dilek Koçak kardeşimiz, yapılan doping kontrolünde şüpheli madde tespit edilmiş olması sebebiyle, tedbirli olarak yarışamamaktaydı. Türkiye dopingle mücadele komisyonu başkanı sayın profesör doktor Rüştü Güner'in, uzun bilimsel araştırmaları ve gayretleri sonrasında, şampiyon sporcumuzun herhangi bir doping maddesini almadığı, benzer bir maddenin kontrolde simülasyon yapmış olduğu ortaya çıkmış ve son yıllarda ilk defa WADA’da bir sporcu aklanmıştır. Bu güzel haberi duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Bununla birlikte, dopingle olan mücadelemizin maksimum seviyede devam edeceğini de bildiririz. Kıymetli atletimize geçmiş olsun diyor, profesör doktor Rüştü Güner'e, verdikleri emeklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.''

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Anahtar Kelimeler:
atletizm doping
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