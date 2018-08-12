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Milli atlet Elif Dağdelen hastaneye kaldırıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda maraton yarışmasını 2 saat 50 dakika ile 44'üncü olarak bitiren milli atlet Elif Dağdelen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Milli atlet Elif Dağdelen hastaneye kaldırıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün sona erecek olan 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 21 derece sıcaklıkta koşulan maraton Kadınlar yarışında 2:50:59 ile 44'üncü olan ve yarış sonunda nefes yetmezliği nedeniyle bayılan milli atlet Dağdelen, Berlin'de hastaneye götürüldü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan milli sporcuya oksijen takviyesi yapıldı.

Elif Dağdelen

Oksijen yetmezliği ile bayılarak hastaneye kaldırılan milli sporcunun yaklaşık 2 saat sonra gözlerini açtığı öğrenilirken, bir süre daha kontrol amaçlı hastanede kalacağı bildirildi.

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Elif Dağdelen 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası

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