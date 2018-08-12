Milli atlet Elif Dağdelen hastaneye kaldırıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün sona erecek olan 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 21 derece sıcaklıkta koşulan maraton Kadınlar yarışında 2:50:59 ile 44'üncü olan ve yarış sonunda nefes yetmezliği nedeniyle bayılan milli atlet Dağdelen, Berlin'de hastaneye götürüldü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan milli sporcuya oksijen takviyesi yapıldı.
Oksijen yetmezliği ile bayılarak hastaneye kaldırılan milli sporcunun yaklaşık 2 saat sonra gözlerini açtığı öğrenilirken, bir süre daha kontrol amaçlı hastanede kalacağı bildirildi.
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