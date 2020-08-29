SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli atlet Salih Korkmaz'dan yeni rekor

Milli atlet Salih Korkmaz'dan yeni rekor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Milli atlet Salih Korkmaz Bursa'daki Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda rekorlar listesine bir yenisini daha ekledi.

Milli atlet Salih Korkmaz'dan yeni rekor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) yapılan açıklamaya göre, Bursa Atıcılar Pisti'nde 5000 metre açık saha pist rekorunu kırmak için yarışan Salih Korkmaz, rekorunu 13 saniye daha geliştirdi.

Bu branşta açık saha rekorunu 19.43.64'lük derecesiyle geçen yıl Ankara'da elde eden Salih, Bursa'da bu dereceyi 19.30.79'a indirdi.

Salih Korkmaz, 5000 metre pist yürüyüşte salon rekorunu da 19.13.59'luk derecesiyle elinde tutuyor. Yarışta Mustafa Özbek de 20.55.45 ile en iyi derecesini yürüdü.

Kadınlar 5000 metrede piste çıkan Avrupa ikincisi yürüyüşçü Evin Demir ise 22.46.89 ile en iyi derecesini yaptı. 19 yaşındaki Evin bu dereceyle tüm zamanlar listesinde Meryem Bekmez ile Ayşe Tekdal'ın ardından üçüncü sıraya çıktı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Naomi Osaka finalde!Naomi Osaka finalde!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Galatasaray'dan tarihi takas hamlesi!
Galatasaray'dan tarihi takas hamlesi!
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Rize'ye imzayı attı ama Fenerbahçe sözleri ortalığı karıştırdı...
Rize'ye imzayı attı ama Fenerbahçe sözleri ortalığı karıştırdı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!
Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli atlet Salih Korkmaz'dan yeni rekor
Salih Korkmaz'dan yeni rekor
Naomi Osaka, Western & Southern Açık'ta finale kaldı
Naomi Osaka finalde!
Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrenen Rus güreşçi Zaurbek Sidakov, nişanlısının saçını başını yoldu!
Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrendi... Ortalık karıştı!
Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak
Golfte 30 Ağustos Federasyon Kupası İstanbul'da
Formula 1'de sıradaki durak Belçika
Sıradaki durak Belçika
Doping yapan milli halterci Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı
Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.