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Milli atletler, Kazakistan'daki yarışmada 10 madalya elde etti

Kazakistan'daki Qosanov Memorial yarışmasında mücadele eden milli atletler, 7'si altın, 10 madalya kazandı.

Milli atletler, Kazakistan'daki yarışmada 10 madalya elde etti
Berker İşleyen

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu kapsamında düzenlenen bronz kategorideki organizasyona katıldı.

Milli atletler, Almatı kentindeki organizasyonu 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlar 200 metrede Elif Polat, erkekler 110 metre engellide Mikdat Sevler, kadınlar cirit atmada Esra Türkmen, kadınlar disk atmada Özlem Becerek, erkekler disk atmada Ömer Şahin, 4x100 metre kadın bayrak takımı (Beyzanur Seylan, Büşra Akay, Sıla Koloğlu, Simay Özçiftçi) ve 4x100 metre erkek bayrak takımı (Kayhan Özer, Ertan Özkan, Ramil Guliyev, Batuhan Altıntaş), podyumun zirvesine çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
atletizm
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