SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Milli basketbolu Kübra Erat İzmit Belediyespor’da

Milli basketbolu Kübra Erat İzmit Belediyespor’da

BASKETBOL HABERLERİ  | 10.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor, Erica Wheeler, Litvanyalı Egle Siksnuite, Karadağlı Milica Jovanovic’den sonra Milli Takım oyuncusu Kübra Erat’ı kadrosuna kattı.

Milli basketbolu Kübra Erat İzmit Belediyespor’da

Dünya yıldızlarını bünyesine katmaya devam eden İzmit Belediyespor, Litvanya Milli Takım oyuncusu Egle Siksniute ve Karadağ Milli Takım oyuncusu Milica Jovanovic, WNBA yıldızı Erica Wheeler’in transferinin ardından Türkiye Milli Takım oyuncusu Kübra Erat’ı renklerine bağladı.

Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Kübra Erat, Adana ASKİ, Mersin Kurtuluş, Osmaniye GSK, Bornova Becker Spor ve BOTAŞ kulüplerinin yanı sıra 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Kadın Milli Basketbol Takımı formasını da giydi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zalgiris Kaunas'tan transferZalgiris Kaunas'tan transfer
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

'Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku'

'Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku'

'Şampiyon olursak soyunurum!'

'Şampiyon olursak soyunurum!'

Fenerbahçe transferi bitiriyor!

Fenerbahçe transferi bitiriyor!

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Michael Jordan'dan Fenerbahçe mesajı

Michael Jordan'dan Fenerbahçe mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli basketbolu Kübra Erat İzmit Belediyespor’da

Kübra Erat İzmit Belediyespor’da

Pınar Karşıyaka'nın hedefinde Metecan var

Karşıyaka'nın hedefinde Metecan var

Hidayet Türkoğlu: NBA şampiyonu olurduk

'NBA şampiyonu olurduk'

Zalgiris Kaunas, Tomas Dimsa'yı kadrosuna kattı

Zalgiris Kaunas'tan transfer

Bahar Çağlar'dan yeni proje

Bahar Çağlar'dan yeni proje

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde

Türk kulübü Şampiyonlar Ligi'nde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.