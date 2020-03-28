Milli bilek güreşçi Tuğba Yıldırım'dan "Hayat eve sığar" mesajı:

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Geçtiğimiz yıl Romanya'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikinciliği elde eden 16 yaşındaki milli sporcu Tuğba Yıldırım, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere uymanın önemine dikkati çekti.

Eskişehir'de bir lisenin 10. sınıfında öğrenim gören ve yeniden şampiyonalara katılıp dünya şampiyonu olmak için bu süreçte antrenmanlarını evde sürdüren Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatta her şeyden önce tüm insanların sağlıklı olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, son dönemde sosyal medyada yaşlı insanlarla alay ederek çekilen videolardan rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, genç bireyler olarak virüsün önüne geçilene kadar yaşlılara destek verilmesi gerektiğini aktardı.

Ailesiyle gerekmedikçe sokağa çıkmadığını söyleyen genç milli sporcu Yıldırım, "Annem, babam ve kardeşlerimle birlikte evde güzel zaman geçiriyoruz. Sıkılmak yok. Yeri geliyor yemek yapıyoruz, yeri geliyor spor yapıyoruz. Bilek güreşi antrenmanlarıma babamla devam ediyorum." dedi.