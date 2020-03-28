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  4. Milli bilek güreşçi Tuğba Yıldırım'dan "Hayat eve sığar" mesajı:

Milli bilek güreşçi Tuğba Yıldırım'dan "Hayat eve sığar" mesajı:

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.03.2020 12:04 | Son Güncelleme

"Bu süreçte devletimizin aldığı önlemleri ciddiye alıp kendimizi izole etmeyi öğrenmek zorundayız." - "Yaşlılarımızı lütfen tatlı dille uyaralım. Sporcu ahlakıyla ben, gördüğüm tüm yaşlılara bunu yapıyorum. Onlar Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da dediği gibi çınarlarımız. Daha o çınarların gölgesinde öğreneceğimiz çok şey var"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Geçtiğimiz yıl Romanya'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikinciliği elde eden 16 yaşındaki milli sporcu Tuğba Yıldırım, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere uymanın önemine dikkati çekti.

Eskişehir'de bir lisenin 10. sınıfında öğrenim gören ve yeniden şampiyonalara katılıp dünya şampiyonu olmak için bu süreçte antrenmanlarını evde sürdüren Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatta her şeyden önce tüm insanların sağlıklı olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, son dönemde sosyal medyada yaşlı insanlarla alay ederek çekilen videolardan rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, genç bireyler olarak virüsün önüne geçilene kadar yaşlılara destek verilmesi gerektiğini aktardı.

Ailesiyle gerekmedikçe sokağa çıkmadığını söyleyen genç milli sporcu Yıldırım, "Annem, babam ve kardeşlerimle birlikte evde güzel zaman geçiriyoruz. Sıkılmak yok. Yeri geliyor yemek yapıyoruz, yeri geliyor spor yapıyoruz. Bilek güreşi antrenmanlarıma babamla devam ediyorum." dedi.

- "Evde de antrenman oluyormuş, onu öğrendik"

Yıldırım, antrenmanlarına evde ara vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında 5 Nisan'da bir mücadelem vardı. 2020 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası virüsten dolayı ertelendi. İleri bir tarihte inşallah gerçekleştirilecek. Ben yarın yarışacakmışım gibi hazırlanmaya devam ediyorum. Hayat eve sığar. Evde de antrenman oluyormuş, onu öğrendik. Geçtiğimiz yıl Romanya'da dünya ikincisi olarak ülkeme döndüm. Şimdi hedefim önce Türkiye, sonra dünya şampiyonluğunu elde etmek. Bu süreçte devletimizin aldığı önlemleri ciddiye alıp kendimizi izole etmeyi öğrenmek zorundayız. Yaşlılarımızı lütfen tatlı dille uyaralım. Sporcu ahlakıyla ben gördüğüm tüm yaşlılara bunu yapıyorum. Onlar Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da dediği gibi çınarlarımız. Daha o çınarların gölgesinde öğreneceğimiz çok şey var."

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Hayat eve sığar" projesine aile olarak destek verdiklerini anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin şu an aldığı tedbirler hem güzel hem de duygulu. Polisimiz, jandarmamız yaşlılarımıza yardımcı oluyor. Bu çok önemli bir destek. Virüs ülkemizi terk edene kadar mücadelemize devam etmeliyiz ve hayatı eve sığdırmayı öğrenmeliyiz. Çünkü hayat eve sığar." diye konuştu.

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