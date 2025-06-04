SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti!

İran'da düzenlenen 2025 Tour Of İran yarışında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet takımının 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti!
Çiğdem Sevinç

İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of İran bisiklet yarışının 5’inci etabında, 31 Mayıs Cumartesi günü Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun, geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Ayyorkun dün gece hayatını kaybetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaşanan acı olayla alakalı şu ifadeleri kullandı;

“Yarış sırasında meydana gelen kazanın hemen ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız, T.C. Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz Konsolosluğumuz ve İranlı yetkililerle yakın temas halinde olduk. Cumartesi gününden bu yana süreci yakından ve titizlikle takip ettik. Hastaneden sporcumuzun boynunda çatlak olduğu ve üç gün kontrol altında tutulacağı bilgisini almıştık. Sağlık durumu olumlu seyrediyordu. Ancak dün gece gelen ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Çok üzgünüz. Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için büyük bir değerdi.”

BAKAN BAK’TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun için taziyede bulundu.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun’un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşta vefat eden milli sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Spor Toto Bisiklet Takımı’na ve bisiklet camiasına başsağlığı diliyorum.”

(DHA)

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Futbol dünyasını sarsan soygun! Inter, 3 yıl içinde 300 milyon Euro'luk sahte anlaşmalar imzalamışFutbol dünyasını sarsan soygun! Inter, 3 yıl içinde 300 milyon Euro'luk sahte anlaşmalar imzalamış
Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!
Anahtar Kelimeler:
bisiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

CHP'li isimden 'elektrik faturası zammı' paylaşımı

CHP'li isimden 'elektrik faturası zammı' paylaşımı

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İstanbul ekibine imza atmak üzere anlaştı

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İstanbul ekibine imza atmak üzere anlaştı

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Futbol dünyasını sarsan soygun! Inter, 3 yıl içinde 300 milyon Euro'luk sahte anlaşmalar imzalamış

Futbol dünyasını sarsan soygun! Inter, 3 yıl içinde 300 milyon Euro'luk sahte anlaşmalar imzalamış

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.