Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun Konya’da son yolculuğuna uğurlandı

Spor Toto Takımı’nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, 2025 Tour of İran yarışında mücadele ettiği sırada geçirdiği kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CENAZESİ GÖZYAŞLARI İLE DEFNEDİLDİ

Ayyorkun’un cenazesi İran’dan uçakla memleketi Konya’ya gönderildi. Akyorkun’un cenazesi Konya Havalimanından teslim alınarak defnedilmek üzere Çumra ilçesi Fethiye Mahallesine getirildi. Fethiye Mezarlığına kılınan cenaze namazının ardından Ayyorkun cenazesi gözyaşları ile defnedildi. Cenazeye; Akyorkun’un ailesi, takım arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.