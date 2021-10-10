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Milli bisikletçiler Balkan şampiyonu oldu

10.10.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli bisikletçiler Balkan şampiyonu oldu

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporculardan Oğuzhan Tiryaki büyük erkekler, Ali İhsan Egin ise genç erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda sporcularımızdan Oğuzhan Tiryaki büyük erkekler kategorisinde, Ali İhsan Egin ise genç erkekler kategorisinde Balkan şampiyonu oldu. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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