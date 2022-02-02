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Milli bisikletçiler, Uluslararası Dubai Turu'nda podyuma çıktı

02.02.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki turun son etabında Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularından Onur Balkan birinciliği, Batuhan Özgür ikinciliği elde etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün milli bisikletçileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Uluslararası Dubai Turu'nun son etabında ilk iki sırayı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dubai'de 24 takım ve 130 sporcunun katılımıyla 28 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda büyük heyecan yaşandı.

Beş etaptan oluşan yarışın ilk anlarından itibaren iyi performans sergileyen Büyükşehir sporcularından Onur Balkan, organizasyonun son etabında bitiş çizgisini ilk geçen bisikletçi oldu.

Onur Balkan'ı takım arkadaşı Batuhan Özgür'ün takip ettiği yarışmada Büyükşehir takımı, 2. ve 5. etaplarda takım lideri oldu.

Yarışları tribünden izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sporcuları tebrik ederek, birinci ve ikinciliği almanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sakarya'nın "bisiklet şehri" unvanıyla sayılı şehirler arasına girdiğini belirten Yüce, "Bugün başarımızı perçinledik. Takımımızı, sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur Sakarya'nındır, bu gurur Türkiye'nindir hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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