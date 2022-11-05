Milli bocceci Eda Sayak dünya şampiyonu oldu! Şilili rakibini 17-14 mağlup etti

Toroslar Bocce Tesisi’nde düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonası Raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde milli bocceci Eda Sayak, dünya şampiyonu oldu.

HIRVAT RAKİBİNE ŞANS TANIMADI!

Eda Sayak, yarı final mücadelesinde Hırvat rakibini 12-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Şilili rakibi Franca Martini ile eşleşen Eda Sayak, rakibine 17-14 üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

BÜYÜK GURUR

Eda Sayak, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Parkuru, omzuna aldığı Türk bayrağıyla turlayan Eda’nın mutluluğuna, Bocce Milli Takımı oyuncuları ve antrenörleri de ortak oldu.

İki disiplinde 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katıldığı organizasyon final mücadeleleriyle devam ediyor.

(AA)

