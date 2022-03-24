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Milli boksörler Nurettin Ovat ve Urguya Us, Çankırı için yumruk atacak

24.03.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli boksörler Nurettin Ovat ve Urguya Us, Çankırı için yumruk atacak

Milli boksörler Nurettin Ovat ve Urguya Us, Çankırı'da faaliyet gösteren Çınar Kültür, Sağlık, Gençlik ve Spor Kulübüne transfer oldu.

Çınar Kültür, Sağlık, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Melek Çınar, sporcuların tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kulübü, Çankırı'nın spor anlayışının değişmesi yönünde hamleler yapmak için kurduklarını söyledi.

Kulüplerinde çocuklara eğitim verilmesi amacıyla geliştirilen projenin 4 yıldır sürdüğünü belirten Çınar, "Basketbolu, voleybolu, yüzmeyi, boksu, cimnastiği, atletizmi çocuklar oyun oynayarak öğreniyor. Performans testleri ve yeteneklerine göre çocuklarımızı spora yönlendirme çalışması yapacağız." diye konuştu.

Kulüpte 130 lisanslı sporcu bulunduğuna işaret eden Çınar, "Kulübün ülke çapına yayılması ve tanıtılması amacıyla sporcu kardeşlerimizle görüş alışverişinde bulunduk. Çınar Spor Kulübüne gelmelerini istedik. Nurettin Onat ve Urguya Us, büyük kulüpler bünyesinde Avrupa ve dünya dereceli sporcular. Ümit ediyoruz olimpiyatlarda hem Çankırı'yı hem ülkemizi temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Nurettin Onat, 17 yıldır boksun içinde bulunduğunu, 10 yıl Fenerbahçe'de, 5 yıl da Beşiktaş'ta boks yaptığını anlattı.

Son 2 yıldır ferdi olarak çalıştığını aktaran Nurettin Onat, "Hocamızın destekleriyle hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Geçmişte başarılarımız var ama artık onlar geride kaldı. Yenilerini Çankırı adına, ülkemiz adına kazanmak istiyoruz. Yakın zamanda Avrupa Şampiyonası kampına katılacağım, seçmeleri de kazanırsak Ermenistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na, daha sonra Cezayir'de yapılacak Akdeniz Oyunları'na, 2023'te Dünya Şampiyonası'na, daha sonra 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Urguya Us da milli takım kampı için Çankırı'ya çok geldiğini dile getirerek, "Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda Çankırı'ya madalya getirmek. Fenerbahçe, Bursaspor gibi büyük kulüplerde de boks yaptım ama istiyorum ki küçük bir şehrin büyük bir sporcusu olayım. Buradaki sporculara örnek olayım." diye konuştu.

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