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Milli cimnastikçi Onbaşı, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek

16.09.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli cimnastikçi Onbaşı, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, İtalya’nın Pesaro kentinde 17-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak.

Mayıs ayında Bakü’de gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel kadınlarda altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Red Bull sporcusu, tek kadınlar, karışık çiftler ve trio kategorilerinde şampiyonluk için İtalya'da mücadele edecek.

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