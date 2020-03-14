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Milli dövüşçü uğur Özkaplan yeniden ringlere dönüyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 14.03.2020 14:18 | Son Güncelleme

Milli MMA dövüşçüsü Uğur Özkaplan, bir süredir uzak kaldığı ringlere yeniden dönme kararı aldı.Yıllardır kafes dövüşünde büyük başarılara imza atan ancak bir süredir ringlerden uzak kalan milli dövüşçü Uğur Özkaplan, Avrupa’nın en büyük MMA organizasyonu ‘KSW’ye katılmak için Polonyalı bir şirketle anlaşma yaparak yeniden ringlere dönüyor.Daha rakibi açıklanmayan Özkaplan, KSW’de büyük isimlere gözdağı vermeye başladı.

Milli dövüşçü uğur Özkaplan yeniden ringlere dönüyor

Milli MMA dövüşçüsü Uğur Özkaplan, bir süredir uzak kaldığı ringlere yeniden dönme kararı aldı.
Yıllardır kafes dövüşünde büyük başarılara imza atan ancak bir süredir ringlerden uzak kalan milli dövüşçü Uğur Özkaplan, Avrupa’nın en büyük MMA organizasyonu ‘KSW’ye katılmak için Polonyalı bir şirketle anlaşma yaparak yeniden ringlere dönüyor.
Daha rakibi açıklanmayan Özkaplan, KSW’de büyük isimlere gözdağı vermeye başladı. ‘Dünyanın En Güçlü Adamı’ yarışmasında 5 kez birinci seçilen Mariusz Pudzianowski de Uğur Özkaplan ile karşılaşmayı reddetti. Özkaplan’da bunun üzerine “Nereye kadar kaçacaksın” diye sorarak Pudzianowski ile karşılaşmak istediğini söyledi.

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