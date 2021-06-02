YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Gaziantep'teki LGS hazırlıklarını inceledi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Gaziantep'teki LGS hazırlıklarını inceledi

02.06.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Gaziantep'teki LGS hazırlıklarını inceledi

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin Gaziantep'teki hazırlıkları inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve ilçe müdürleri ile toplantı yaptı.

Toplantıda Özer, katılımcılara sınava ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Şehitkamil ilçesindeki Servi Erdemoğlu Ortaokulunu ziyaret eden Özer, buradaki sınavla ilgili tedbirleri inceledi.

Özer ayrıca, Vali Davut Gül ile de bir araya geldi.

Açıklamada, Gaziantep'te 45 bin 743 öğrencinin katılacağı sınav için okullarda gerekli sosyal mesafe düzenlemelerinin yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te yapıldıAtletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te yapıldı
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
sınav Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Haziran Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:05
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:52
Yatsı
21:27

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Çarşamba

Emek Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Mutlu Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Zelal Eczanesi
Sehitkamil
Beyza Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.